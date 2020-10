Longecho kan CT-scan vervangen bij vaststellen Covid-19

Een eenvoudige longecho kan de veel meer belastende CT-scan vervangen bij het vaststellen of een patiënt Covid-19 heeft. De resultaten van beide technieken komen vrijwel overeen, blijkt uit een onderzoek dat is gedaan onder bijna tweehonderd patiënten in de academische ziekenhuizen Radboudumc in Nijmegen en Amsterdam UMC. Met een draagbaar longecho-apparaat kan de arts ook goedkoper en sneller volgen hoe het met een zieke coronapatiënt gaat, aldus hoogleraar interne geneeskunde en onderzoeksleider Frank Bosch van het Radboudumc.

In het Radboudumc vervangt het echografieapparaat al vaker de aloude stethoscoop, waarmee een dokter de longen beluistert. “Ik heb een apparaatje van ongeveer 2500 euro in mijn zak. Dat koppel ik aan mijn smartphone en vervolgens kan iedereen, ook de patiënt, zien hoe de longen er uit zien”, aldus Bosch. Bij een ernstige coronabesmetting heeft een patiënt een longontsteking die zich vooral aan de buitenkant van het longweefsel bevindt. De beelden van de longecho kunnen op elke plek door elke arts worden bekeken. “We hebben het apparaat recent gebruikt in Suriname. Daar werden echo’s gemaakt, die we in Nederland mee beoordeelden.”

Minder zorgpersoneel nodig

Een longecho wordt aan het bed gemaakt terwijl een patiënt voor een CT-scan naar een speciale afdeling moet. Dat is niet alleen voor de zieke prettiger maar vereist ook minder inzet van zorgpersoneel. Veel kleinere ziekenhuizen hebben bovendien geen eigen, kostbaar scanapparaat. Longechografie kan volgens Bosch overal worden gedaan en is in deze coronapandemie daarom ook een uitkomst voor de spoedeisende hulp, huisartsenposten en verpleeghuizen. “Het vaststellen van de kenmerkende longschade is een belangrijk onderdeel van de diagnose Covid-19.”

Wetenschappelijke publicatie

De onderzoekers publiceren hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift European Respiratory Journal. (ANP)