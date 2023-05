LUMC: ‘Al snel ernstige gevolgen kinder-intensive care’

Het LUMC in Leiden heeft afgelopen vrijdag bij de bestuursrechtbank een kort geding aangespannen. Als de rechter het besluit van minister Kuipers over operaties aan aangeboren hartafwijkingen bij kinderen niet snel – in ieder geval tijdelijk – van tafel haalt, dreigen volgens het LUMC ‘op de korte termijn al onomkeerbare en ernstige gevolgen voor de goede zorg.’

Dat meldt Omroep West. Het ziekenhuis geeft als voorbeeld van die onomkeerbare en ernstige gevolgen de kinder-intensive care. Het kort geding bij de bestuursrechter dient waarschijnlijk binnen een maand à anderhalve maand.

Naar rechter

In april maakten de universitair medische centra in Leiden en Utrecht bekend dat ze naar de rechter zouden gaan omdat ze straks geen operaties aan aangeboren hartafwijkingen bij kinderen meer mogen uitvoeren. Zorgminister Ernst Kuipers houdt vast aan zijn plan om de chirurgie te concentreren in Groningen en Rotterdam.

Niet volledig dicht

Het ministerie van Volksgezondheid wilde de kinderhartchirurgie eerder juist alleen nog in Utrecht en Rotterdam laten uitvoeren. Volgens UMC Utrecht is er geen goede reden om nu een ander besluit te nemen. De kinderhartcentra in Leiden en Utrecht hoeven niet volledig dicht. Ze mogen de kinderen wel blijven controleren en ze mogen ook nog voor- en nazorg geven. (Redactie Skipr / ANP)



