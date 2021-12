LUMC beraadt zich op stappen na verliezen kinderhartchirurgie

Het LUMC beraadt zich op stappen nadat minister Hugo de Jonge (VWS) besloot om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Het universiteit medisch centrum spreekt over grote implicaties voor het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen CAHAL en het LUMC als geheel.

Voor het ziekenhuis is het besluit een enorme deceptie. Een woordvoerder vertelt dat het niet alleen gevolgen heeft voor de desbetreffende cardiologen, maar ook voor andere afdelingen van het ziekenhuizen zoals de geboortezorg, anesthesie en de kinder-ic.

Wrang

LUMC is een relatief kleiner ziekenhuis dat zich hierin heeft gespecialiseerd en er worden al zeventig jaar kinderhartoperaties uitgevoerd in het LUMC. Hett besluit is extra wrang, zegt de woordvoerder, doordat het ziekenhuizen aan alle eisen voldoet.

Wat het ziekenhuis nog precies kan doen, is niet duidelijk. Als eerste wil het LUMC meer duidelijkheid van VWS over onder meer de uitvoering en de termijn van het besluit.

Drie umc’s stoppen

Het besluit van VWS betekent dat drie umc’s, Groningen, Amsterdam en Leiden stoppen met kinderhartchirurgie. De Jonge wil met de concentratie van de operaties op twee plekken ervoor zorgen dat chirurgen hun kennis en kunde makkelijker op peil kunnen houden.