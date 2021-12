Drie umc’s stoppen met kinderhartchirurgie

De academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden stoppen met kinderhartchirurgie, schrijft demissionair minister De Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Deze zorg wordt alleen nog mogelijk in het UMC Utrecht en ErasmusMC in Rotterdam. Ook de meest complexe operaties voor mensen met aangeboren hartafwijkingen verhuizen naar deze centra.