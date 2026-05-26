OM: zorgfraude en criminaliteit steeds meer verweven

De afgelopen jaren is er steeds meer verwevenheid tussen criminaliteit en fraude met zorggeld. Zo worden er steeds meer (vuur)wapens en verdovende middelen aangetroffen tijdens doorzoekingen in strafrechtelijke onderzoeken naar zorgfraude, uitgevoerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en de Recherche Zorgfraude.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt in de recente Fraudemonitor 2023 – 2024 dat de NLA in 2023 21 zorgfraudeonderzoeken draaide, en 22 zaken in 2024. In de ingeleverde onderzoeken was meerendeels sprake van fraude in de wijkverpleging, met persoonsgebonden budget (pgb) en vanuit complexe (organisatie)structuren.

Malafide uitzendbureaus

Uit de monitor komt ook naar voren dat bij het plegen van zorgfraude veelal gebruik wordt gemaakt van malafide uitzendbureaus, factoringbedrijven en zzp’ers. Tot slot ziet een deel van de onderzoeken op fraude met de subsidieregeling ‘Coronabanen in de zorg’.

Gezamenlijke aanpak

Het OM en de NLA stellen dat de sleutel voor een betere aanpak van zorgfraude niet in het strafrecht ligt. De oplossing ligt bij nog meer samenwerking tussen de verschillende partners (verzekeraars, gemeenten, opsporingsinstanties et cetera).