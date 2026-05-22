OM eist 2 jaar celstraf voor fraude met diploma’s en VOG’s

Een 39-jarige man wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een zorgbemiddelingsbureau dat ongekwalificeerde uitzendkrachten met vervalste documenten inzette bij verschillende zorginstellingen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste bij de rechtbank in Rotterdam 24 maanden onvoorwaardelijke celstraf en een geldboete van 50.000 euro tegen hem.

Het bemiddelingsbureau kreeg eerder al een strafbeschikking van 775.000 euro opgelegd wegens valsheid in geschrifte.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de man startte in juli 2020 na anonieme meldingen bij een zorginstelling over mogelijk gebruik van valse documenten door uitzendkrachten die daar werkzaam waren.

Doorzoeking

Daarop is door de opsporingsdienst van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een doorzoeking verricht bij het Arnhemse zorgbemiddelingsbureau dat de uitzendkrachten leverde. Van de 965 personeelsdossiers die zij vonden werd bij in ieder geval veertig geschriften vastgesteld dat ze vals waren. Het ging onder meer om valse diploma’s, uittreksels uit het diplomaregister en verklaringen omtrent gedrag (VOG’s).

Volgens het OM nam de verdachte het bewust niet nauw met de controle van de kwalificaties van sollicitanten. Uit verklaringen van de uitzendkrachten die voor het zorgbemiddelingsbureau werkten, blijkt dat het ontbreken van een diploma of VOG voor het bedrijf “niet uitmaakte” en dat valse stukken bewust werden opgenomen in personeelsdossiers.

Jeugdinrichting

Zo konden ongekwalificeerde personen aan de slag in de zorg, terwijl het bemiddelingsbureau en de bestuurder juist verantwoordelijk waren voor het contoleren van diploma’s en andere documenten. Zo blijkt dat van een onopgeleide uitzendkracht een valse VOG, vals uittreksel uit het diplomaregister én een vals diploma is aangetroffen. De uitzendkracht is ingezet als pedagoog bij een instelling voor volwassenen met een verstandelijke beperking en als groepswerker zelfs diverse keren bij een gesloten jeugdinrichting.