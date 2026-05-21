Zorgcriminelen richten zich op Wlz, zorgkantoren beloven actie

De handreiking bevat aanscherping van toelatings- en geschiktheidseisen, opname van extra contractuele clausules en inzet van juridisch houdbare interventies. Burgemeester van Arnhem en voorzitter van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost Nederland (RIEC-ON) Ahmed Marcouch overhandigde de handreiking aan Petra Wormser, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland en aan René Groot Koerkamp, directeur Menzis Zorgkantoor.



Marcouch: “Zorgcriminelen richten zich steeds vaker op de Wet langdurige zorg. Dat is onacceptabel. Wie zorggeld steelt, ontneemt kwetsbare mensen de zorg die zij nodig hebben, met gevolgen die kunnen gaan over leven en dood. Tegen deze misdadigers moeten we keihard optreden. Zorgkantoren moeten aan de voorkant de deur sluiten: geen contract, geen publiek geld en geen enkele kans voor criminelen die van zorg een verdienmodel maken.”

Zorginkoop

Het signaal van het RIEC-ON en ZN komt op het moment dat zorgkantoren hun contracten met zorgaanbieders voor de komende jaren actualiseren. Dit zorginkoopbeleid is de basis voor de afspraken die de zorgkantoren aankomende maanden maken met de zorgaanbieders voor in ieder geval 2027. De praktijk laat zien dat toezicht en handhaving op de afspraken in het inkoopbeleid achteraf vaak complex en beperkt effectief zijn wanneer aan de voorkant onvoldoende scherpe afspraken zijn gemaakt. Daarbij moet men alert zijn op malafide zorgaanbieders die publieke middelen aanwenden voor eigen gewin. Regelmatig gaat het om partijen die eerder door gemeenten bij de contractering voor de Wmo zijn geweerd.



Eugène van Mierlo, regionaal portefeuillehouder aanpak zorgfraude in Twente en bestuurder van het landelijke Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ): “Wie niet aan de voordeur scherp selecteert, haalt de problemen onvermijdelijk binnen.” Door juist in deze fase te investeren in heldere en toetsbare contractvoorwaarden, kan schade worden voorkomen en wordt de weerbaarheid van het stelsel vergroot. Marcouch: “Het gaat uiteindelijk om één doel: ervoor zorgen dat publieke middelen terechtkomen bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn.”



Bekijk hier de handleiding