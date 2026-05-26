Wissels van de week | Timmerhuis vertrekt bij ZonMw, nieuwe benoemingen bij SWZ zorg en PGGM

Véronique Timmerhuis vertrekt per 1 oktober als algemeen directeur van ZonMw. Timmerhuis is sinds 2020 algemeen directeur van de organisatie voor onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn. Zij kondigde haar vertrek aan terwijl ZonMw met het ministerie van VWS spreekt over een nieuw bestuursmodel met een driekoppige raad van bestuur. Timmerhuis neemt eerst een sabbatical en wil zich daarna mogelijk richten op bestuurs- en adviesfuncties.

Hans Snijder is benoemd tot president van het European Heart Network. Snijder blijft daarnaast directeur van de Hartstichting. Het European Heart Network is een samenwerkingsverband van Europese hartstichtingen en patiëntenorganisaties. In zijn nieuwe functie gaat Snijder leiding geven aan de Europese inzet om hart- en vaatziekten terug te dringen.

PGGM NV heeft meerdere benoemingen in de raad van commissarissen doorgevoerd. Marjanne Sint is herbenoemd als voorzitter van de rvc voor een derde termijn van twee jaar. Karin Bergstein treedt per 13 mei 2026 toe tot de rvc en Aloys Kregting per 22 september 2026. Zij volgen respectievelijk Doede Vierstra en Henk Broeders op en worden ook lid van de audit-, risk- & compliancecommissie. Aloys Kregting is Senior Vice President ASML Business Services, Karin Bergstein is onder meer lid van de rvc van Van Lanschot Kempen NV en BNG Bank NV. Françoise Dings is eerder al herbenoemd voor vier jaar.

Ellen Quanten is benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van SWZ zorg. Zij treedt per 1 september aan en volgt Jody Cath op, die op 26 augustus met pensioen gaat. Quanten is momenteel regiodirecteur bij ’s Heeren Loo en vervulde eerder een bestuursfunctie in de maatschappelijke opvang. Zij vormt samen met bestuurder Bertine van Winkel de raad van bestuur.

Sophia de Rooij is per 23 mei benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van BovenIJ. Zij volgt Tessa van den Ende op, van wie de tweede termijn afloopt. De Rooij was eerder voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Amstelland en Medisch Spectrum Twente. Tevens is zij internist-geriater, hoogleraar inwendige geneeskunde en toezichthouder bij verschillende zorginstellingen waaronder Aafje, Bartimeus, Kanker.nl, ZorgPartners Friesland en actief bij het Zorginstituut en Zonmw. In haar nieuwe rol werkt zij samen met bestuurder Sanne Blom en vicevoorzitter van de rvt Cor Calis.

Edward van der Kruijk wordt per 1 juni 2026 bestuurder van de JP van den Bent stichting. Hij volgt Ronald Helder op en vormt samen met Gerjanne Kleen de raad van bestuur. Van der Kruijk was eerder bestuurder bij Slachtofferhulp Nederland en directeur bij War Child.

Catharina van Oostveen is benoemd tot hoogleraar Duurzaam organiseren van verpleegkundige zorgteams. De bijzondere leerstoel is een initiatief van Amphia en Tranzo, Tilburg University, en ging op 12 mei in. Van Oostveen was eerder bestuurder van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen.

Jeroen van Bommel is gekozen tot voorzitter van Fizi. De leden stemden op 19 mei 2026 in met zijn benoeming; hij trad op 21 mei aan. Van Bommel volgt Jorrit Wigchert op, van wie de bestuurstermijn na zes jaar afliep. Van Bommel is directeur bedrijfsvoering & innovatie bij Van Neynsel. Het huidige kernteam van Fizi bestaat verder uit Marika Roodzant en Charles van Eemeren.