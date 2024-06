LUMC maakt AI-model dat terugkeer van baarmoederkanker voorspelt

Het model, genaamd HECTOR (Histopathology-based Endometrial Cancer Tailored Outcome Risk), voorspelt nauwkeuriger dan de huidige methoden en kan een belangrijke rol spelen in de toekomst van kankerbehandeling. Het risico op terugkeer van de kanker kan verminderd worden door aanvullend te behandelen met bijvoorbeeld bestraling of chemotherapie. Dat is echter zeer belastend voor de patiënt en niet alle typen baarmoederkanker reageren even goed op de therapie.

Behandeling op maat

Om een op maat gemaakt behandelplan op te stellen, beoordeelt de patholoog het tumorweefsel onder de microscoop. Hoofdonderzoeker en patholoog Tjalling Bosse en collega’s onderzochten daarom of AI in staat is om dit risico te voorspellen. Dat blijkt inderdaad het geval. Het model kan patiënten indelen in groepen met hoog, gemiddeld of laag risico. Inzet van het model is bovendien goedkoper dan de huidige werkwijze, becijferen de onderzoekers in hun artikel.

Revolutie

Hoewel er nog aanvullend onderzoek nodig is, ziet Bosse grote potentie in de toepassing van AI in de oncologie. “Onze bevindingen met HECTOR zijn een eerste indicatie dat AI de zorg voor baarmoederkankerpatiënten echt kan verbeteren.” Hij vergelijkt de ontwikkeling van HECTOR met de opkomst van zelfrijdende auto’s. “Ze zijn er al maar er is nog regelgeving nodig voordat dit type AI daadwerkelijk toegepast kan worden in de gezondheidszorg. In de tussentijd kunnen wij van HECTOR leren waar we als patholoog op moeten letten. We staan aan de vooravond van een revolutie in de diagnostiek, die uiteindelijk zal leiden tot een betere behandeling en betere kwaliteit van leven voor onze patiënten”, aldus Bosse.