LUMC naar de rechter bij verlies kinderhartchirurgie

Het LUMC stapt naar de rechter als VWS de concentratie van kinderhartchirurgie doorzet en het LUMC de afdeling verliest. “Als het nodig is, gaan we zeker naar de rechter”, zegt bestuursvoorzitter Douwe Biesma tegen Zorgvisie .

Biesma is verbijsterd over de manier waarop het besluit is genomen. Volgens de bestuurder ontbreekt een uitleg hoe de minister tot zijn besluit kwam. “De Jonge noemt vijf criteria in zijn Kamerbrief. Maar op basis daarvan kan hij geen keuze maken, omdat alle vier de umc’s hieraan voldoen”, aldus Biesma over het eerder verstuurde besluit van De Jonge.

UMCG

Ook het UMCG zegt zich te gaan verzetten tegen het besluit. “Wij accepteren niet dat deze zorg uit het noorden verdwijnt en dat zou de Tweede Kamer ook niet moeten accepteren”, reageert bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Ate van der Zee op de concentratie van de kinderhartchirurgie in Utrecht en Rotterdam.

Kuipers zet door

Dinsdagavond bevestigde Ernst Kuipers, pas aangetreden als minister van VWS, de concentratie van kinderhartchirurgie door te zetten. Hierdoor verliezen Groningen, Amsterdam en Leiden de afdelingen voor kinderhartchirurgie. “Hoe ongemakkelijk het ook is: de geografische spreiding is bij de concentratie van deze vorm van zorg niet van doorslaggevend belang”, laat Kuipers de Kamer weten. De kinderhartoperaties zijn in de meeste gevallen planbaar. (Skipr/ANP)

