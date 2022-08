LUMC-onderzoekers zien kans op coronavaccin voor mensen met verzwakt immuunsysteem

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben hoop gekregen op een coronavaccin dat beter geschikt is voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Die hebben minder baat bij de huidige coronavaccins, die vooral de aanmaak van antistoffen stimuleren. De wetenschappers zijn daarom bezig een ander vaccin te ontwikkelen, dat de aanmaak van bepaalde afweercellen extra bevordert. Bij muizen werkt het al goed, zo is nu vastgesteld.

Vaccins die vooral om deze zogenoemde T-cellen draaien, lijken volgens het LUMC ook nog eens “beter bestand tegen nieuwe virusvarianten”. Ook hebben ze in Leiden “de verwachting dat ze langer beschermen dan de huidige coronavaccins”.

Goede bescherming

Antistoffen binden aan de zogeheten spike-eiwitten op het coronavirus, waardoor ze cellen niet kunnen infecteren. Maar het afweersysteem van het lichaam bevat ook CD8-T-cellen. “We hebben aangetoond dat een vaccin dat specifiek CD8-T-cellen stimuleert, muizen heel goed beschermt tegen een anders dodelijke coronavirusinfectie”, zegt immunoloog Ramon Arens.

Drie vaccinaties

De beestjes moesten wel drie keer worden gevaccineerd. “Vooral na de derde vaccinatie zagen we een enorme toename in het aantal CD8-T-cellen. Na deze derde vaccinatie zaten de T-cellen ook op plekken in het lichaam waar we ze graag zien. Zoals in de longen van muizen, waardoor het coronavirus bij binnenkomst meteen wordt aangevallen.”

Een en ander betekent niet dat we geen antistoffen meer nodig hebben, zegt Arens. “Je hebt echt beide nodig om het virus te bestrijden. Een combinatie van vaccins kan daarom een goede optie zijn.”

Ontsnappen

Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam wezen eerder tijdens de coronapandemie ook al op het belang van T-cellen. Sommige coronavirusvarianten kunnen gedeeltelijk ontsnappen aan antistoffen, aldus het centrum vorig jaar, maar niet aan de T-cellen. “Terwijl antistoffen gemaakt na vaccinatie soms minder goed in staat zijn om coronavirusvarianten te herkennen, blijven T-cellen onverminderd werkzaam”, schreef het Erasmus al op zijn site. (ANP)