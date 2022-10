LUMC onvangt 10 miljoen euro om reuma te voorkomen

De onderzoekers bouwen voort op hun ontdekking dat patiënten met reuma, in de jaren voordat ze symptomen krijgen, versuikerde antistoffen in hun bloed hebben. “Als de fabriekjes die deze antistoffen maken geremd worden, verwachten we dat reuma voorkomen kan worden”, zegt hoogleraar Reumatologie Tom Huizinga.

Gerichte manier

Niet alleen deze antistoffen, maar ook de fabriekjes die deze stoffen maken, de B-cellen, worden beïnvloed door deze extra suikergroep. “We zien dat de B-cellen, nadat er een suikergroep bindt, extra actief worden en een beetje ontsporen”, zegt hoogleraar Experimentele Reumatologie René Toes. Met deze subsidie willen de onderzoekers erachter komen hoe de suikergroep aan B-cellen bindt, en dus hoe deze cellen van slag raken. “Als we dat weten, kunnen we de binding van de suikergroep aan de B-cel blokkeren, en zo reuma op een gerichte manier behandelen, of zelfs voorkomen.”

Strategie testen

LUMC-onderzoekers, die eerder met steun van ReumaNederland een studie deden, schreven dit jaar in The Lancet dat reuma kan worden uitgesteld als patiënten worden behandeld vóórdat ze reuma krijgen. “Dit geeft ons hoop”, zegt Huizinga. “Het levert namelijk bewijs dat we reumapatiënten kunnen vangen voordat ze reuma ontwikkelen, en dat is precies de groep die wij willen gaan behandelen”, zegt Huizinga. “Er is dus al een klinische infrastructuur aanwezig om onze strategie op patiënten te testen.”

Niet meer werken

Zo’n 270.000 mensen in Nederland lijden aan reumatoïde artritis. De eerste symptomen beginnen vaak rond het 50ste levensjaar. Door de pijn en stijfheid in gewrichten kunnen mensen vaak niet meer werken. “We worden steeds beter in het behandelen van reuma, bijvoorbeeld met medicatie gericht tegen ontstekingshormonen”, zegt Toes. “Dat werkt goed, maar is duur. Als we reuma kunnen voorkomen, besparen we dus niet alleen veel leed, maar ook veel geld.”

Het is de eerste keer dat een umc in Nederland een dergelijk project leidt.