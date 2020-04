Luscii en OLVG in gesprek met VWS over koppeling apps

De OLVG corona check, ook wel bekend als de Luscii-app, maakt sinds het begin van de coronacrisis een razendsnel opgang. Duizenden (mogelijke) patiënten downloaden de app en steeds meer ziekenhuizen in binnen- en buitenland nemen het systeem in gebruik. Mensen kunnen op afstand informatie over hun ziekteverschijnselen doorgeven. Een callcenter met medici bekijkt die gegevens en adviseert de gebruikers.

Koppeling

Het ziekenhuis en de software-ontwikkelaar zijn momenteel in gesprek met VWS om samen te werken. Het uitgangspunt daarbij is op dit moment dat het ministerie zelf een app laat bouwen, die gekoppeld kan worden aan de bestaande app van Luscii.

“De app is gebouwd met het idee om uit te kunnen breiden”, laat een woordvoerder van OLVG weten. Technisch gezien zijn er weinig obstakels, maar veel praktische zaken moeten nog uitgewerkt worden.

Bezetting

Hoeveel medisch geschoold personeel nodig is om de gegevens te bekijken en indien nodig contact op te nemen met de gebruikers van de app, is bijvoorbeeld nog onbekend. “Dat zijn vragen waar we het nog over moeten hebben”, laat het OLVG weten. “We zitten nog in het begin van het proces.”

Contact tracker

Naast een app om op afstand het ziektebeeld te monitoren, onderzoekt het ministerie de inzet van een andere applicatie. Die zou via een soort bluetooth-systeem nabij intermenselijk contact moeten registreren. Bij besmetting met het coronavirus, kan een soort automatische belboom in werking treden: iedereen die contact heeft gehad met de besmette persoon, krijgt dan een waarschuwing.

Effectief

Eerder bleek uit een studie van de universiteit van Oxford dat een dergelijk systeem zeer effectief kan zijn. Ook constateerden onderzoekers dat er veel draagvlak voor is en stelden ze een aantal voorwaarden op om de privacy van de gebruikers te beschermen. Welke partij die app voor gebruik in Nederland zou moeten maken, is nog onbekend.