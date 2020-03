OLVG corona check komt stapsgewijs landelijk beschikbaar

De app waarmee een team medisch deskundigen op afstand grote groepen (mogelijke) corona-patiënten monitort, wordt stapsgewijs landelijk opgeschaald. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) nemen de toepassing binnen enkele dagen in gebruik, andere ziekenhuizen volgen naar verwachting op korte termijn.

Vorige week lanceerden het OLVG en zorgonderneming Luscii de app OLVG corona check. Daarmee kunnen (mogelijke) patiënten met het coronavirus gegevens over hun ziekteverschijnselen invoeren: keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, lichaamstemperatuur en hoesten. Een team van medici beoordeelt de data en geeft op basis daarvan advies.

Duizenden aanmeldingen

Al snel bleek er veel vraag naar te zijn, duizenden mensen meldden zich in één dag aan voor de app. De teller staat inmiddels op ruim 41.000, waarvan zeker 33.000 actieve gebruikers. Om aan de behoefte te voldoen, schroefde OLVG de capaciteit steeds verder op.

Aanvankelijk was de toepassing alleen beschikbaar in Amsterdam. Inmiddels kunnen inwoners van Amstelveen, Almere, Zwanenburg en Zaanstad er ook gebruik van maken. Ook ziekenhuizen in andere regio’s krijgen stapsgewijs de mogelijkheid om de toepassing in gebruik te nemen.

‘Belangrijke innovatie’

‘In nauw overleg met een aantal ziekenhuizen in Noord-Brabant is ervoor gekozen niet in deze zwaar getroffen regio, maar in andere provincies te starten’, meldt het OLVG in een toelichting.

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen voert de corona check als tweede ziekenhuis in. ‘Wij hadden al langer contact met Luscii over e-health’, antwoordt woordvoerder Annique van Lier op de vraag waarom de keus juist op dit ziekenhuis viel. ‘Bovendien zijn wij net als OLVG een Santeon ziekenhuis, dat heeft misschien ook geholpen.’

Geïnteresseerde inwoners uit de regio kunnen zich alvast inschrijven, waar veel animo voor is. Daags na de bekendmaking zijn er al vijfduizend aanmeldingen binnen, meldt het ziekenhuis. Over enkele dagen gaat de dienst live. ‘Dit is een belangrijke innovatie om op een nieuwe manier de corona-pandemie te lijf te gaan, naast alle meer conventionele maatregelen’, zegt bestuursvoorzitter Ale Houtsma.

Weinig technische belemmeringen

Komende maandag haakt het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) aan. Met andere ziekenhuizen worden nog gesprekken gevoerd ter voorbereiding op verdere opschaling. Technisch gezien zijn daar weinig belemmeringen voor. ‘De app is in de basis zo neergezet dat hij schaalbaar is naar heel Nederland’, zei Daan Dohmen van Luscii daarover tegen Zorgvisie.

Koppeling met Patient Journey

Deze week werd ook bekend dat OLVG corona check gekoppeld is aan de Patient Journey App. Die toepassing, waar al tientallen zorginstellingen gebruik van maken, ontwikkelde een speciaal corona-zorgpad. Aangezien hier geen medisch team aan te pas komt, is die app per direct landelijk beschikbaar. Het zorgpad wordt kosteloos aangeboden.