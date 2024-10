Maarten Hijink van start als directeur vereniging Valente

Hijink is van jongs af aan politiek betrokken en actief en werkte jarenlang voor de SP in Den Haag. Dat deed hij tien jaar als fractiemedewerker en sinds 2017 als Kamerlid. Tot april 2023 was hij in de Tweede Kamer woordvoerder op het terrein van gezondheidszorg.

Zorgwoordvoerder

“Als Tweede Kamerlid en woordvoerder op het terrein van de maatschappelijke opvang, ggz en jeugdzorg heb ik veelvuldig gesproken met en over de mensen die we als samenleving niet mogen laten vallen. De omgang met de meest kwetsbare mensen is een belangrijke graadmeter van onze beschaving.”

Valente

“Voor mij zijn de contacten met een minister of staatssecretaris altijd even waardevol geweest als het contact met cliënten en medewerkers in de sector. Ik hoop mijn kennis, ervaring en brede netwerk te kunnen benutten voor de uitdagende opdracht waar Valente voor staat, in samenwerking met de leden van de vereniging en andere stakeholders in ons land.”

Ineke van Hooff, voorzitter Valente, is blij met de komst van Hijink. “Met Maarten hebben we een betrokken directeur gevonden, ik heb er vertrouwen in dat hij de leden en cliënten van Valente goed zal gaan vertegenwoordigen.”