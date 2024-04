Maastricht UMC bespaart ligdagen met inzet mantelzorgers

Het Maastricht UMC+ heeft nu in samenwerking met het Innovatiefonds ouderenzorg een kenniscentrum (KOMPAZ) opgericht. Dat gaat op landelijk niveau andere zorgorganisaties leren hoe ze patiënten en mantelzorgers kunnen trainen, schrijft NOS. In de regio Limburg en Brabant maken al 25 zorginstellingen gebruik van het programma.

Verpleegkundige taken

Mantelzorgers en patiënten nemen steeds meer verpleegkundige taken over om langdurige ziekenhuisopnames te voorkomen. Het gaat dan om taken zoals ogen druppelen, steunkousen aantrekken, wondverzorging, medicatie verwisselen via het infuus en het zelf schoonmaken van medische hulpmiddelen. Niet alleen de druk op ziekenhuizen zou hierdoor kunnen afnemen, ook voor thuiszorgorganisaties kan het voordelig zijn.

Financiering

Het ziekenhuis heeft dankzij de goede regionale resultaten de snelle toets van de zorgverzekeraars doorstaan die nodig is om fondsen te kunnen werven. Zo kan het kenniscentrum nu aanspraak maken op speciale hervormingssubsidies.

De diensten die het nieuwe kenniscentrum aanbiedt blijven niet beperkt tot het opleiden van de trainers, zegt arts en directeur Matthijs Bosveld. Ook zorgbestuurders krijgen les, onder meer over financieringsmogelijkheden.

Zorginfarct

Eerder waarschuwden tal van artsen, deskundigen en ziekenhuisbestuurders tegenover de NOS dat er op korte termijn sprake zal zijn van een alomvattend en permanent zorginfarct als de zorg niet anders wordt georganiseerd. Er zijn genoeg goede initiatieven, maar die stranden vaak op financieringsproblemen.