Maastricht UMC+ meest aantrekkelijke non-profit werkgever

Randstad onderzoekt ieder jaar de aantrekkelijkheid van de 150 grootste profit en non-profit werkgevers van ons land. Onderzoekbureau Kanter voerde het onderzoek voor Randstad uit onder ruim elfduizend Nederlanders van 18 tot 67 jaar. Efteling werd de winnaar onder de profit werkgevers. Maastricht UMC+ en Efteling winnen hiermee de Randstad Award.

Gezondheid, inclusie en diversiteit

Het onderzoek laat zien waar werknemers naar kijken in hun beoordeling van een werkgever. Nog altijd zijn salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden de belangrijkste factoren bij het vinden van nieuwe werknemers. Een prettige werksfeer en een goede balans tussen werk en privéleven worden hoog gewaardeerd door zowel nieuwe als bestaande werknemers.

Maar ook het aanbieden van arbeidsvoorwaarden op het gebied van mentale gezondheid en welzijn en het actief ondersteunen van inclusie en diversiteit zijn belangrijk voor Nederlandse werkgevers. 37 procent van de respondenten vindt het belangrijk om te werken voor een bedrijf dat gelijkheid, diversiteit en inclusie actief ondersteunt.

Switchen naar andere banen

De belangrijkste reden om te switchen van baan is gebrek aan belangstelling in de huidige baan. Daarnaast zijn een beter aanbod en het kunnen verbeteren van de werk-privébalans belangrijke redenen om te switchen van baan.

Bijna een op de vier werkenden zegt serieus te overwegen in een schaarste sector te gaan werken, zoals het onderwijs, de zorg of de techniek. Nog eens 19 procent van de ondervraagden overweegt mogelijk in de toekomst over te willen stappen naar een van de krapte sectoren. Niet de juiste training of opleiding daarvoor hebben, een te laag salaris en geen relevante werkervaring houden deze overstap vaak tegen.

Hightech aantrekkelijkste sector

Ook de aantrekkelijkheid van sectoren wordt onderzocht. De hightech en IT-sectoren worden het meest aantrekkelijk gevonden. In de top 10 van beste werkgevers in 2023 staan drie hightech bedrijven, namelijk ASML, Philips en Thales. Deze sector was de afgelopen drie jaar de meest aantrekkelijke sector.