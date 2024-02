Magentazorg heeft over 2023 een rendement behaald van maar liefst 6 procent. Zowel op de kapitaalsvergoeding als op de exploitatie van de zorg wordt dit resultaat geboekt.

De Noord-Hollandse ouderenzorgorganisatie verwacht ook over 2024 een “ruim financieel resultaat” te behalen.

Actuele prognoses

Magentazorg werkt inmiddels zonder een begroting. Het traditionele begrotingsproces kostte veel tijd en de effectiviteit is beperkt. In plaats daarvan werkt de organisatie nu met een “rolling forecast” waarbij per kwartaal een actuele prognose wordt afgegeven voor de komende maanden.