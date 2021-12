Malafide zorgdirecteuren streken zorgbonus op

Van spookpersoneel tot dubbele premie voor directeuren. De zorgbonus is in 2020 op allerlei manieren niet op de juiste plek terechtgekomen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws .

Het kabinet maakte vorig jaar duizend euro vrij voor elke zorgmedewerker in de frontlinie tijdens de eerste coronagolf. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er op allerlei manieren is gesjoemeld met de zorgbonus in 2020.

Spookmedewerkers

Zo zijn er bonussen aangevraagd voor spookmedewerkers. Karen Ottens van RIEC Oost-Nederland – dat in samenwerking met overheden onderzoek doet naar zorgfraude – vertelt aan RTL Nieuws dat werknemerslijsten bijvoorbeeld zijn gemanipuleerd. Zelf zag de onderzoeksredactie van RTL Nieuws bij tientallen zorgbedrijven dat het aantal medewerkers voor wie bonus is aangevraagd, hoger is dan het maximale aantal personeelsleden dat in 2020 aan het ministerie is verantwoord.

Naïviteit

De zorgbonus moest snel worden geregeld, waardoor het ministerie van VWS veel verantwoordelijkheid gaf aan directies van zorgbedrijven. De kosten pakten 800 miljoen euro duurder uit dan vooraf was ingecalculeerd, omdat er voor veel meer werknemers een zorgbonus was aangevraagd. Volgens deskundigen is het kabinet naïef is geweest door zorgaanbieders veel verantwoordelijkheid te geven en weinig aandacht te besteden aan controle.

Naast bewezen fraude vond RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek nog tientallen dubieuze zaken. Van riante bonussen die aan het management zijn uitgekeerd tot bestuurders met meerdere ondernemingen die zichzelf diverse malen opgaven voor een zorgbonus. Volgens Ottens zijn er zelfs zorgbonussen uitgekeerd aan bedrijven die helemaal geen zorg aan cliënten leveren.

Topje van de ijsberg

Hoe vaak er in totaal sprake is geweest van zorgbonusfraude, is onbekend. RTL Nieuws onderzocht zo’n 300 van de 8000 bedrijven die een zorgbonus ontvingen. De bewezen fraude is volgens experts vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg.