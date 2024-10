Manager ’s Heeren Loo in finale ‘MVO’er van het Jaar’

Jan Peter Niezink, MVO-manager bij gehandicaptenorganisatie ’s Heeren Loo, is genomineerd voor de titel ‘MVO Manager van het jaar 2024’. Hij is de eerste genomineerde uit de zorgsector in de geschiedenis van de verkiezing.

Een jury heeft een selectie gemaakt uit een shortlist met tien kandidaten die de meeste stemmen kregen onder ruim duizend duurzaamheidsmanagers. De twee andere genomineerden zijn: Quirine de Weerd (Head of CSR & Corporate Communications, Lidl Nederland) en Wendeline Besier (Programmadirecteur Duurzaamheid, Dura Vermeer).

Niezink werkt tien jaar aan de verduurzaming van ’s Heeren Loo, waarvan de afgelopen vijf jaar als ‘Programmamanager Duurzaam Ondernemen’. Vanaf deze maand draagt hij de titel ‘MVO Manager’, omdat duurzaamheid geen programma meer is maar ondergebracht is in een MVO-afdeling.

Verankeren duurzaamheid

Bij ’s Heeren Loo is Niezink begonnen met het verankeren van duurzaamheid in de beloftes, strategie, beleid en organisatie. Inmiddels vertaalt dit zich in praktische zaken zoals het testen en introduceren van wasbaar incontinentiemateriaal en de opzet van een ecostraat voor afvalscheiding met inzet van cliënten.

Vrijwillig is ’s Heeren Loo bezig om de CSRD te implementeren en dat is vrij uniek, in ieder geval binnen de zorg. De CSRD wordt gezien als kans en middel om tot een volledig integrale duurzame bedrijfsvoering te komen.

Vijf jaar geleden richtte Niezink samen met een collega overigens ook de co-workingspace CARE op, een initiatief waarbij duurzaamheidsmanagers uit de VG, ouderenzorg en ggz samenkomen om van elkaar te leren.

De verkiezing wordt dit jaar voor de elfde keer georganiseerd door Van der Molen E.I.S., met ASN Bank en Viking als partners. De winnaar wordt op 12 december 2024 bekendgemaakt.