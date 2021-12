Mantelzorgers en patiënten leren zelf taken thuiszorg

De thuiszorg zit met name door corona met een personeelstekort. Daarom is het handig als mantelzorgers hun taken deels kunnen overnemen, mits dat verantwoord gebeurt, aldus Maastricht UMC+. Dat moet volgens de initiatiefnemers een flink aantal bezoeken van de thuiszorg gaan schelen en ook maken dat mensen minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven als ze geen thuiszorg kunnen krijgen.

Mantelzorgeracademie

De scholing wordt opgezet in samenwerking met Coöperatie VGZ en thuiszorgorganisatie Envida. Er is in het ziekenhuis, net als overigens in het Radboudumc in Nijmegen, al langer een zogenoemde ‘mantelzorgeracademie’, waar volgens een woordvoerder van de initiatiefnemers reeds een handvol trainingen werd gegeven. Dat wordt nu, ingegeven door de druk op de zorg door corona, met vooralsnog oogdruppelen geïntensiveerd.

Volgens een woordvoerder is oogdruppelen voor veel familieleden en huisgenoten niet zo eenvoudig als het lijkt. Het luistert nauw en mensen met glaucoom en die een staaroperatie hebben gehad, moeten dagelijks meerdere keren worden gedruppeld, waarvoor telkens weer de thuiszorg moet komen. Dat kost veel tijd.

Meer handelingen

De scholingsmogelijkheid moet blijvend worden en voor meer handelingen gaan gelden: antibiotica toedienen via een infuus en sondevoeding geven worden straks toegevoegd. Steunkousen aantrekken, nierdrains schoonhouden, katheterzak verwisselen, wondverzorging en het injecteren in onderhuids weefsel gebeurde al op kleine schaal, maar ook dat moet flink meer worden. Aanvankelijk worden er zo’n tientallen ‘leerlingen’ in de week verwacht voor het oogdruppelen, maar het zouden er honderden kunnen worden voor de diverse handelingen. (ANP)