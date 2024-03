Margriet Wiedemeyer verruilt Dimence voor Accare

Margriet Wiedemeyer vertrekt per 1 mei als directeur bedrijfsvoering bij Dimence. Zij gaat per 1 juni aan de slag als lid van de raad van bestuur bij Accare kinder- en jeugd ggz.

Wiedemeyer zal bij Accare Wieteke Beernink opvolgen als bestuurder algemene zaken. Beernink gaat per 1 mei 2024 met pensioen.

Accare

Coba Anninga, voorzitter raad van toezicht Accare: “Wij zien in Margriet een waardige opvolger van Wieteke Beernink. Margriet heeft ruime ervaring binnen de volwassenen- en jeugd-ggz, met name op het terrein van bedrijfsvoering. We zijn ervan overtuigd dat zij met haar professionaliteit, persoonlijkheid en bestuurlijke capaciteiten een uitstekend duo gaat vormen met Marco Bottelier, onze bestuurder behandelinhoudelijke zaken.”

Margriet Wiedemeyer

Margriet Wiedemeyer begon haar carrière als verpleegkundige in de forensische zorg. Na een tussenstap als zorginkoper bij een verzekeraar, behaalde zij een MBA ‘Health’ aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en ging zij aan de slag als directeur bedrijfsvoering bij GGZ Noord-Holland-Noord, divisie Jeugd & Gezin. Bij Dimence vormde zij samen met de directeur Zorg het directieteam. Wiedemeyer, die drie jaar bij Dimence werkzaam is geweest, heeft zich ingezet voor de transformatie van de ggz.

Wiedemeyer over haar overstap: “Ik voel me vereerd dat ik de stap kan zetten van directeur naar bestuurder binnen de ggz. De kinder- en jeugd-ggz zit diep in mijn hart en ik verheug me enorm op de mooie dingen die ik kan bereiken bij Accare.”