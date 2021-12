Ggz-aanbieder Dimence zet aanmeldingen voor behandeling ontwikkelingsstoornis tijdelijk stop

De organisatie heeft met alle problemen te maken waar de ggz in heel het land mee kampt: personeelstekort, tekort aan specialisten voor deze specifieke hulpvragen en hoog ziekteverzuim. Ook hebben ze een hoog verloop van personeel.

Personeelstekort

“Mensen hebben het gevoel dat we met een steeds kleiner clubje dezelfde klus moeten klaren”, vertelt Anja Karst, manager zorg bij Dimence. “Dat doet weinig goed voor de motivatie.” Daarom zetten ze in op saamhorigheid, persoonlijke aandacht voor medewerkers, en verbinding. En er zijn zelfs speciale medewerkers die zich bezighouden met de profilering van Dimence op onder andere social media, om sollicitanten te vinden voor de moeilijk te vervullen vacatures.

Zorgbemiddeling

Huisartsen en patiënten worden gewezen op de zorgbemiddeling van zorgverzekeraars. De verzekeraars kopen immers de ggz-zorg in en hebben daardoor het beste zicht op welke zorg waar gegeven wordt. Ook zoekt Dimence contact met het sociaal domein, als patiënten problemen hebben die daar beter opgelost kunnen worden. Bemiddeling van zorgverzekeraars kan ertoe leiden dat patiënten veel minder lang hoeven te wachten. Zorgvisie schreef dit voorjaar dat bellen met de zorgverzekeraar soms meer dan drie maanden minder wachttijd oplevert.

Transfertafel

Ondertussen is Dimence initiatiefnemer van de transfertafels in Zwolle en Deventer, waar zij de grootste ggz-aanbieders zijn. “Hoewel we goed contact hebben met collega-ggz-aanbieders, heeft dat er nog niet voor gezorgd dat het deze opnamestop heeft kunnen voorkomen”, zegt Karst. Volgens Karst zijn er in deze regio’s nog geen patiënten naar andere aanbieders toegeleid. “Ze hebben allemaal wachtlijsten.”