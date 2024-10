Marius Buiting plotseling overleden

Dat laat de NVTZ zojuist weten.

“We zijn diep getroffen door dit enorme verlies. We kennen Marius als een innemende, bevlogen en inspirerende man die zich met hart en ziel heeft ingezet voor zorg en welzijn, onze vereniging, leden, medemens en de samenleving. Als verbinder wist hij verschillende werelden bij elkaar te brengen.”

Marius Buiting was sinds 2011 directeur en boegbeeld van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.

In februari dit jaar gaf Buiting in een interview met Zorgvisie nog uitgebreid uitleg over toezicht in de zorg. “Zelfs als toezichthouders zich geen raad weten, is er geen excuus om te blijven doormodderen”, vertelde hij toen. “Wacht niet te lang met dingen aan de kaak te stellen en hulp in te roepen.”