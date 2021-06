Marjolein Bolt nieuwe voorzitter raad van bestuur Amerpoort

Marjolein Bolt wordt per 1 september de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van gehandicaptenzorginstelling Amerpoort. Zij komt over van Trajectum waar zij dezelfde functie heeft. Bolt is de eerste opvolger van Paul Willems die eind vorig jaar bekendmaakte met pensioen te gaan . Amerpoort zoekt nog een tweede bestuurder.

Als voorzitter van de driehoofdige raad van bestuur van Trajectum is zij verantwoordelijk voor de portefeuilles bedrijfsvoering, het kennis- en expertisecentrum en de ambulante zorg. Voor Bolt sluit de functie bij Amerpoort aan op haar wens om zich meer te richten op zorg- en organisatieontwikkeling: “De opdracht om samen met mijn collega-bestuurder ook bij te dragen aan gezonde bedrijfsvoering gaat hiermee hand in hand. Samen zullen we, als collegiaal bestuur, de organisatie voorbereiden op de toekomst.”

Bolt startte haar loopbaan als maatschappelijk werker in de zorg voor mensen met een beperking. Zij deed werkervaring op in onder meer welzijnswerk, ouderenzorg, gemeenten, psychiatrie voor jeugdigen en diverse sectoren in de gehandicaptenzorg. Zij is verder lid van het bestuur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.