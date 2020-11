Willems werkte ruim 43 jaar in verschillende functies in de gezondheidszorg, waarvan ongeveer de helft als bestuurder. Voor hij bestuurder werd bij Amerpoort, in september 2021 negen jaar geleden, was Willems onder andere bestuurder bij de Bascule in Amsterdam. Volgens de raad van toezicht van Amerpoort is hij een verbindende bestuurder.

Naast zijn functie bij Amerpoort is Willems onder andere vicevoorzitter van de Carante Groep, voorzitter van de VGU en lid van het bestuur van de NVO.