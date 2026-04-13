Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe bestuursleden voor V&VN

Florian van Hunnik en Kjeld Aij treden toe tot het bestuur van de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De nieuwe bestuursleden hebben allebei een verpleegkundige achtergrond en beginnen in mei.

Florian van Hunnik krijgt de nieuwe portefeuille digitalisering en innovatie. Hij werkt als Chief Nursing Information Officer (CNIO) bij het OLVG in Amsterdam. Vanaf de oprichting zit hij in het CNIO-Netwerk van de beroepsvereniging en maakt zich sterk voor de verpleegkundige stem bij de digitalisering in de zorg.

Florian van Hunnik: digitalisering en innovatie 

Tijdens de coronacrisis was Van Hunnik in het OLVG teamleider van de cohortafdelingen en zat hij in het crisisbeleidsteam. Hij werkt als vrijwilliger voor het Nederlandse Rode Kruis, waar hij onder andere hoofd is van het Calamiteitenhospitaal.

Van Hunnik: “Je wordt geen verpleegkundige, verzorgende of verpleegkundig specialist vanwege de digitalisering, maar het is een belangrijk hulpmiddel om de zorg toekomstbestendig te maken. Ik vind dat zorgprofessionals zelf aan het roer moeten staan om te bepalen wat belangrijk is in de praktijk. Niet alle innovaties zijn één-op-één overdraagbaar, want elke zorgorganisatie en sector werkt anders, maar we moeten meer van elkaar durven leren en overnemen.”

Kjeld Aij: financiën

Kjeld Aij krijgt de portefeuille financiën. Na zijn opleiding tot verpleegkundige-hbo rondde hij diverse universitaire opleidingen af op het gebied van bestuurskunde, governance, leiderschap, bestuurlijk- en financieel toezicht. Hij is sinds 2020 directeur van het Erasmus MC bij de thema’s Dijkzigt en Gezondheidswetenschappen. Daarnaast is hij lid van de raad van commissarissen bij het Leger des Heils.  Verder zit hij in de raden van toezicht van de Huisartsenpost Amstelland en Gezondheidscentrum Goverwelle.

Aij: “Goede zorg begint bij sterke professionals. Een sterke beroepsvereniging vraagt om duidelijke keuzes, financiële discipline en het vermogen om te verbinden. Daar wil ik vanuit mijn rol bij V&VN aan bijdragen zodat de stem van verpleegkundigen en verzorgenden niet alleen gehoord wordt, maar ook richting geeft aan de toekomst van de zorg.”

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaVerpleegkundige

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties