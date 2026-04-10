Wissels van de week: Drie nieuwe toezichthouders bij Warande en bestuurderswissels bij Livio en Oosterlengte

Elke vrijdag geeft Skipr een overzicht van de belangrijkste wisselingen in raden van bestuur en raden van toezicht in de Nederlandse zorg. In week 15: nieuwe rvb-leden en toezichthouders in de ouderenzorg plus een hoogleraarsbenoeming in Nijmegen.

Jeroen Regtuijt treedt per 10 augustus toe tot de raad van bestuur van Livio, specialist op het gebied van behandelingen zoals fysiotherapie, ergotherapie en nog meer. Hij komt uit de jeugdzorg in Drenthe en volgt Steven Han op, die interim bestuurder was. Regtuijt vormt samen met Anneke Morsink de collegiale rvb. Dickey Pronk is voorzitter van de raad van toezicht van Livio.

Harmke Korthuis wordt per 1 juni 2026 bestuurder van ouderenzorgorganisatie Oosterlengte. Zij was directeur Zorg en Behandeling bij Zonnehuisgroep Noord en volgt Ismay Kremers op, die eind 2025 vertrok. In de tussenperiode was Marcel Kuin interim bestuurder. Heinrich Winter is voorzitter van de raad van toezicht van Oosterlengte.

Marti Paardekooper start per 11 mei 2026 als algemeen directeur van Stichting IZZ. Zij volgt Jan-Luuk de Groot op. Paardekooper was de afgelopen zeven jaar directeur zorginkoop bij Zilveren Kruis, waar zij verantwoordelijk was voor de langdurige zorg. Eerder was zij daar hr-directeur en daarvoor hr director bij Crucell (Johnson & Johnson). Zij is ook lid van de raad van commissarissen van Royal Kaak.

Wendy Huinck is per 1 april benoemd tot hoogleraar Hearing & Implants aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit, voor een periode van vijf jaar. Zij werkt al bij het Radboudumc als spraak- en taalpatholoog en leidt daar het zorgtraject voor volwassenen met gehoorverlies.

Bij Warande is Guido Camps per 1 maart aangetreden als voorzitter van de raad van toezicht en volgt hij Caroline Baan op, die na twee termijnen is afgetreden. Lia de Jongh is per april benoemd tot lid van de raad van toezicht en gaat deel uitmaken van de auditcommissie. José van Vliet is eveneens per april toegetreden tot de raad van toezicht en wordt lid van de commissie kwaliteit en veiligheid en de remuneratiecommissie.