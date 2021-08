Mark Kramer: Inhaalzorg nog niet mogelijk door vierde covidpiek

Ruim 11.000 patiënten wachten op een operatie in Amsterdam. Dat blijkt uit een rondgang van het Parool. Vooral de huidige covidzorg in de regio brengt het terugdringen van de uitgestelde zorg in het gedrang.

De afgelopen twee weken waren de coronaopnames in het ziekenhuis het hoogst in de regio Rotterdam en Amsterdam.

Moeilijke tijd tegemoet

Door deze vierde coronapiek is de inhaalslag nog niet mogelijk. In plaats van dat er meer niet-acute, planbare operaties worden gedaan, worden er juist afspraken voor operaties afgezegd door een tekort aan personeel. “Als de druk door corona blijft bestaan na het verder loslaten van maatregelen en het griepseizoen treedt in, dan gaan we nog een moeilijke tijd tegemoet.”, vertelt Mark Kramer, rvb-lid van Amsterdam UMC, aan het Parool.

Momenteel telt Amsterdam UMC zo’n 6000 mensen op de wachtlijst. Uit de rondgang blijkt dat de wachtlijst van het OLVG van 3000 naar ruim 5200 patiënten is opgelopen. De inventarisatie van het BovenIJ Ziekenhuis is nog niet compleet. Wanneer Amsterdam UMC aan de inhaalzorg kan beginnen, is onbekend.

Vakantie

Vanaf september wil het OLVG de capaciteit voor inhaalzorg opschroeven. OLVG-chirurg Ruben van Veen vertelt dat zorgpersoneel door de coronacrisis is uitgeput en de zomervakantie nodig had om bij te tanken. Ook de medewerkers in Amsterdam UMC dragen nog steeds de gevolgen van de coronazorg. “Het was ontzettend zwaar voor medewerkers en er was een hoge uitval. Mensen willen nu vakantie en dat is meer dan terecht”, aldus Kramer in een interview met Zorgvisie.

Minister Van Ark

Ondertussen overleggen de ziekenhuizen met elkaar over de bulk aan in te halen zorg.

Sinds de pandemie zijn er tussen maart 2020 en mei 2021 ongeveer 320.000 minder operaties uitgevoerd dan normaal. Dat is volgens de toezichthouder 22 procent van het aantal operaties in een jaar. Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) wil dat de operaties dit jaar plaatsvinden, met een kleine uitloop in 2022.