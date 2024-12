Martini Ziekenhuis spoort hartritmestoornissen op met pleister

Het Martini Ziekenhuis maakt als eerste in Nederland gebruik van een slimme pleister om hartritmestoornissen te detecteren. Patiënten kunnen daarmee tot vijf dagen in hun eigen huis hun hartritme in kaart brengen.

Sinds vorige week zet het Martini Ziekenhuis de slimme pleister in, iets wat in de Verenigde Staten al langer gebeurt. Eerder voerde het al een succesvolle pilot uit met deze zogeheten ePatch van leverancier Philips. “Met de ePatch hebben we de mogelijkheid om patiënten langer te volgen en hebben we een grotere kans om een hartritmestoornis te vinden”, zei hartfunctielaborant Alexandra Bevers daar destijds over. De slimme pleister blijft beter op de borst zitten dan de traditionele holtermonitor met zeven elektroden, waardoor de gegevens betrouwbaarder worden.

Thuis meten

Daarnaast zou de pleister ook comfortabeler zijn voor de patiënt. Groot voordeel is bovendien dat patiënten tot vijf dagen in hun eigen huis de pleister kunnen dragen. Vervolgens kan het apparaatje per post terug naar het ziekenhuis, waar een analist de data bekijkt en een rapport opstelt voor de cardioloog.

Belangrijke stap

“De introductie van de ePatch betekent een belangrijke stap in het opsporen en behandelen van hartritmestoornissen”, zegt Robert Tieleman, cardioloog in het Martini Ziekenhuis. “Met gebruiksvriendelijke en geavanceerde technologie verbetert de ePatch onze mogelijkheden om hart- en beroertepatiënten te volgen en te ondersteunen. Dit is heel belangrijk voor de behandeling van patiënten, omdat we hiermee uiteindelijk de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.”