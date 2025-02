Patiëntenfederatie begint campagne wachttijden-assistent

De wachttijden-assistent geeft een indicatie van wachttijden bij ziekenhuizen en klinieken. Patiënten kunnen hun behandeling invoeren, zoals een knieoperatie of een staaroperatie, en direct zien waar de wachttijd het kortst is. De tool geeft ook inzicht in wachttijden voor onderzoek of een afspraak op de polikliniek.

“Veel mensen weten niet dat wachttijden enorm kunnen verschillen én dat ze een keuze hebben”, zegt Arthur Schellekens, directeur-bestuurder bij Patiëntenfederatie Nederland. “Met de wachttijden-assistent krijgen patiënten inzicht in wachttijden en houden ze meer regie over hun eigen zorg. Soms betekent dat iets verder reizen, maar voor veel mensen is dat een kleine prijs om sneller geholpen te worden en onnodig langer wachten te voorkomen.”

De wachttijden zijn afkomstig van de NZa, die deze informatie elke twee weken bijwerkt op basis van informatie die zorgaanbieders zelf aanleveren. De campagne is online te zien en op wachtkamerschermen bij veel zorgorganisaties.