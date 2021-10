Martini ziekenhuis vergroot opnamecapaciteit

Kunst

“Het is eigenlijk een luxe wachtkamer met een relaxte sfeer”, vertelt patiënt Janneke van der Vis. “Je wordt op je gemak gesteld door de verpleegkundigen. “Je kunt er een boekje lezen, maar ook nog even rondlopen, kunst bekijken of naar de binnentuin van het ziekenhuis gaan. Ik vond het prima.”

Patiënt

“We willen het gevoel van ‘patiënt zijn’ zo lang mogelijk uitstellen’, zegt verpleegkundige Lisa Blaauwwiekel. “Patiënten kleden zich pas om in het OK-complex en gaan kort voor de operatie in een bed. We merken dat patiënten op deze manier met minder stress de operatie ingaan, wat een positief effect op het herstel heeft.”

Toegankelijkheid

Tamara Kroll, bestuurder van het Martini Ziekenhuis: “De belofte naar onze patiënten is dat we de zorg toegankelijk houden. Met andere woorden, dat je binnen een aanvaardbare termijn de zorg kunt krijgen die je nodig hebt. Ziekenhuizen hebben te maken met beperkte capaciteit op operatiekamers en verpleegafdelingen. Daarom vergroot het Martini Ziekenhuis de capaciteit, zonder in te leveren op de kwaliteit van de zorg.”

“Het doel is om 80 procent van de patiënten die komen voor een geplande operatie via de Opname Lounge te ontvangen”, vervolgt Kroll. “Op deze manier kunnen we capaciteit vrijspelen zodat we meer patiënten kunnen helpen.”