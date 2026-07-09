Máxima-centrum: medicijn veelbelovend bij obesitas na hersentumor

Voor mensen die door een tumor hersenschade hebben die obesitas veroorzaakt, biedt een nieuw medicijn mogelijk uitkomst. Uit klinisch onderzoek dat donderdag is gepubliceerd in het New England Journal of Medicine komt naar voren dat mensen na een jaar vele kilo’s kunnen afvallen. Arts en onderzoeker Hanneke van Santen van het Prinses Máxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht noemt de resultaten “verbluffend”.

De mensen bij wie het onderzoek is gedaan, hadden een tumor in de hypothalamus, het ‘hormooncentrum’ van de hersenen. Vaak is de tumor daar goedaardig en kan veilig verwijderd worden, maar als gevolg van schade aan de hypothalamus houden mensen vaak wel last van extreme gevolgen. Een daarvan is een ongecontroleerd hongergevoel, dat kan leiden tot ernstig overgewicht.

Verzadiging

Om dat hongergevoel weg te nemen, hebben de onderzoekers het medicijn setmelanotide uitgetest, dat het signaal voor verzadiging in de hersenen herstelt. Aan de studie deden 120 kinderen en volwassenen mee, onder wie elf kinderen in het Prinses Máxima Centrum.

Zo’n tachtig mensen kregen wekelijks een injectie met setmelanotide. De rest kreeg een placebo. Het medicijn zorgde onder de eerste groep voor een nettodaling van 20 procent van de BMI (Body Mass Index). Dat komt neer op een verlies van 24 kilo voor iemand van 1 meter 70 lang.

Verbluffend

“Tot nu toe konden we weinig doen voor kinderen met verworven hypothalame obesitas”, zegt kinderarts Van Santen. “Het effect van het medicijn was verbluffend. Kinderen die daarvoor niet alleen kampten met overgewicht, maar ook met lusteloosheid, driftbuien en allerlei andere problemen door de obesitas, zagen we echt opleven. En daarbij kwam natuurlijk het tastbare, indrukwekkende gewichtsverlies.”

De arts hoopt dat het medicijn spoedig vergoed zal worden. Wel zijn er bijwerkingen, zoals verkleuringen van de huid, hoofdpijn of maag-darmklachten.

Het Prinses Máxima Centrum laat weten dat in Nederland jaarlijks bij 75 mensen een tumor in de hypothalamus wordt vastgesteld. Gemiddeld gaat het om zo’n 25 kinderen. Setmelanotide wordt al gebruikt voor bepaalde genetische vormen van obesitas. (ANP)