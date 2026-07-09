Rijnstate presenteert gefaseerde nieuwbouwplannen tot 2050

Ziekenhuis Rijnstate heeft een nieuw langetermijnhuisvestingsplan gepresenteerd. Om in te spelen op de stijgende zorgvraag, personeelstekorten en toenemende digitalisering, kiest de zorginstelling voor een gefaseerde nieuwbouw op het huidige terrein in Arnhem-Noord. Het totale vastgoedplan loopt tot het jaar 2050.

“We kunnen het plan elke 5 tot 10 jaar bijstellen”, laat het ziekenhuis weten. Volgend jaar starten alvast interne verbouwingen van het personeelsrestaurant en operatiekamers. Vervolgens wordt een nieuwe parkeergarage gebouwd om fysieke ruimte te creëren op het terrein.

Toekomstige invulling

Na 2030 start de daadwerkelijke nieuwbouw van de kliniek. In die periode valt ook het besluit over de toekomstige invulling van de locaties in Elst en Zevenaar.

De grote lijnen liggen vast, maar voor de uitwerking vraagt Rijnstate input van patiënten, medewerkers en partners zoals de gemeente. Door de plannen in fases uit te voeren zou de impact op de lopende patiëntenzorg minimaal moeten blijven.