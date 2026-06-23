Amsterdam UMC gaat locatie VUmc sluiten

Het Amsterdam UMC gaat zijn locatie VUmc sluiten. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) op basis van een interne mail die verstuurd is aan medewerkers van de Vrije Universiteit (VU). Het umc heeft dit in een persbericht bevestigd.

De raad van bestuur heeft besloten de patiëntenzorg vanaf 2040 te concentreren op de locatie van het AMC in Amsterdam-Zuidoost. “Amsterdam UMC wil de patiëntenzorg concentreren op locatie AMC om ook in de toekomst zorg van topkwaliteit te kunnen blijven leveren”, citeert FD uit het het persbericht.

Het VUmc en het AMC zijn sinds 2018 stapsgewijs gefuseerd tot het Amsterdam UMC. Twee jaar geleden is de spoedeisende hulp van het VUmc al gesloten. De locatie blijft na 2040 wel open voor onderzoek en ontwikkeling, aldus de e-mail. Ook het imagingcentrum met MRI-scanners en andere beeldvormende apparatuur blijft grotendeels behouden.

Een belangrijke reden voor de sluiting van VUmc is dat de huisvesting van het gefuseerde ziekenhuis te groot is. Amsterdam UMC zegt de besparingen hard nodig te hebben om te kunnen investeren in digitalisering en nieuwe technologische ontwikkelingen, aldus het FD.

Het voorgenomen besluit ligt nu voor advies bij de medezeggenschapsorganen van Amsterdam UMC. De raad van bestuur hoopt na de zomer een definitief besluit te kunnen nemen, zo is ook op de website van Amsterdam UMC te lezen.