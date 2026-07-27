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Thema: Ziekenhuiszorg
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Nij Smellinghe bereidt zich voor op watertekort

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Nederland kampt niet meer met een dreigend, maar met een feitelijk watertekort. Nij Smellinghe werkt daarom met een watertank waarin 200.000 liter water wordt opgeslagen. Door de toenemende droogte overweegt het Friese ziekenhuis een tweede bassin.

Door aanhoudende droogte komt er minder water ons land binnen via regen en rivieren, terwijl de vraag naar water stijgt. Op 16 juli meldde Rijkswaterstaat dat er is opgeschaald van een dreigend watertekort (niveau 1) naar een feitelijk watertekort (niveau 2).

Voorraad

Voor Nij Smellinghe is water – net als veel andere zorgorganisaties – van levensbelang. Onder meer voor het verzorgen van patiënten en operaties. Omroep Fryslân bezocht het ziekenhuis in Drachten. Daar wordt voor twee werkdagen aan water (200.000 liter) opgeslagen via een 20 meter lange watertank.

Voor het drenken van de planten wordt geen drinkwater, maar opgevangen oppervlakte- en regenwater gebruikt. “In de herfst en winter wordt het bassin gevuld en tot nu toe kunnen we ons er aardig mee redden”, vertelt directeur Gerben de Haan aan de omroep.

Plan B

Als de droge zomerperiode aanhoudt, overweegt het ziekenhuis de aanleg van een tweede wateropslag.  

Als de voorraad van Nij Smellinghe opraakt, is er nog een alternatief plan. “We hebben een contract met andere Friese ziekenhuizen waarin is vastgelegd dat er binnen 24 uur een tankwagen kan komen met 30 kuub water.”

Lees ook op Zorgvisie: Vijf praktische tips voor duurzaam waterbeheer

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