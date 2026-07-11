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Amsterdam UMC neemt afscheid van modulaire ‘blokkendoos’

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Het Amsterdam UMC neemt afscheid van het oude gebouw van het Cancer Center Amsterdam (CCA), de opvallende roodblauwe ‘blokkendoos’ langs de A10. Door de komst van het nieuwe Research en Diagnostiek Centrum (RDC) Adore aan de Van der Boechorststraat is het CCA sinds 2024 overbodig en niet meer in gebruik.

Cancer Center Amsterdam werd op 19 juni 2006 officieel geopend. Er werd bijna twee decennia onderzoek gedaan naar nieuwe behandelmethoden tegen kanker.

Modulair gebouw

De ‘blokkendoos’ is een modulair gebouw. Het bestaat uit 421 losse units, die destijds sneller in elkaar gezet konden worden dan traditionele nieuwbouw.

Die de komende tijd uit elkaar worden gehaald. De units, zoals het glas, worden opnieuw gebruikt tot verwerkt tot basisgrondstof. Zo’n tweehonderd units blijven in tact en worden gebruikt voor de bouw van asielzoekerscentra in binnen- en buitenland. Het gebouw staat op palen, boven een sloot. De palen gaan uit de grond.

Het terrein gaat terug naar de gemeente. Die stelt het vanaf 1 januari 2027 tijdelijk ter beschikking aan voor het verbreden van de A10.

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