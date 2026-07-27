Groene Hart Ziekenhuis sluit parkeergarage vanwege constructieproblemen

Een parkeergarage van het Groene Hart Ziekenhuis blijft uit voorzorg gesloten vanwege herstelwerkzaamheden aan de constructie. De garage is door hetzelfde bedrijf gebouwd als die van het St. Antonius Ziekenhuis, die in 2024 instortte.

Begin juni meldde het ziekenhuis de parkeerlagen in P3 te sluiten vanwege ‘noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden’. Tijdens de reguliere controle kwamen een scheur in de constructie en een verzakte paal aan het licht. “Patiënten en bezoekers die deze week naar het ziekenhuis komen, vragen we om te parkeren bij P1 en P2”, riep het Groene Hart Ziekenhuis op. Dialysepatiënten konden nog op de begane grond nog parkeren.

Geen risico lopen

Na onderzoek van externe specialisten blijft de gehele parkeergarage dicht. Een woordvoerder meldt het Algemeen Dagblad dat er geen sprake is van acuut gevaar, maar dat het ziekenhuis geen risico wil lopen.

De parkeergarage is door dezelfde aannemer, Ballast Nedam, gebouwd als de ingestorte parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Bij het ontwerpen van de garage waren fouten gemaakt: verbindingen waren te zwak ontworpen en ook verkeerd uitgevoerd, waardoor de constructie niet sterk genoeg was om het gewicht van de hellingbanen te dragen. De aannemer meldt het AD dat er geen verband is tussen de twee parkeergarages. De garage blijft naar verwachting tot eind dit jaar gesloten.