Maximumtarieven GLI stijgen significant per 2023

De GLI biedt gemotiveerde mensen met overgewicht of obesitas de mogelijkheid om onder begeleiding te werken aan het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Dit is heel waardevol omdat een gezonde leefstijl verergering van gezondheidsproblemen kan voorkomen of zelfs gezondheidsproblemen kan terugdringen. De GLI is daarmee een belangrijke vorm van preventieve zorg en essentieel voor de implementatie van passende zorg, schrijft de NZa.

CooL

Sinds de introductie van de GLI in 2019 groeit het aanbod. Cliënten betalen geen eigen bijdrage voor de GLI omdat door het RIVM erkende zorgprogramma’s volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering. Op dit moment zijn dat: Coaching op Leefstijl (CooL), SLIMMER, BeweegKuur en Samen Sportief in Beweging (SSiB).

Kostenonderzoek

De maximumtarieven 2019-2022 zijn gebaseerd op een pilot met het zorgprogramma CooL in twee regio’s. Sindsdien zijn de maximumtarieven jaarlijks geïndexeerd. Toch kreeg de NZa signalen dat de tarieven niet afdoende waren en dus heeft de autoriteit een kostenonderzoek gedaan.

Maximumtarief

Dat kostenonderzoek leiden tot een verhoging van de maximumtarieven met gemiddeld 28,71%. Dat komt omdat blijkt dat de integrale kostprijs per declarabel uur hoger is. Daarnaast is het aantal minuten indirect patiëntgebonden tijd hoger gebleken, zowel voor individueel consulten als groepsbijeenkomsten. Bovenop op de stijging als gevolg van de herijking komt de indexering.