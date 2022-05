MC Leeuwarden werft 50 verpleegkundigen met traineeship

Voor (net) afgestudeerde verpleegkundigen zonder ziekenhuiservaring is het lastig om in ziekenhuizen aan de bak te komen. Doorgaans vragen ziekenhuizen in hun vacatures voor verpleegkundigen om relevante ziekenhuiservaring. Niet alle verpleegkundestudenten hebben echter stage gelopen in een ziekenhuis. Zij komen dus minder makkelijk aan een baan in een ziekenhuis. “Met dit traineeship bieden we gediplomeerde verpleegkundigen een mooie kans om klinische ervaring op te doen en zorgen we ook voor voldoende nieuwe instroom in ons ziekenhuis”, zegt Arie van der Woerdt, manager P&O.

Traineeship verpleegkundigen

De trainees, die een verpleegkundig diploma behaald hebben of dat binnenkort doen, doen in een periode van zes maanden de nodige ziekenhuiservaring op. Voordat de trainees aan de slag gaan, krijgen ze een voorbereiding binnen een zorgeenheid. Ervaren collega-verpleegkundigen begeleiden hen daarbij. Zo leren ze het MCL en de ziekenhuiszorg goed kennen.

Vijftig trainees in MCL

Daarna start het traineeship, waarin ze alles leren wat nodig is om zelfstandig de juiste zorg aan patiënten te verlenen. De verpleegkundige trainees krijgen allemaal een contract voor onbepaalde tijd. In totaal neemt het MCL vijftig trainees in dienst.

Werkplek kiezen

De trainees mogen hun toekomstige werkplek kiezen in plaats van andersom. “Zo spelen we zoveel mogelijk in op de wensen en behoeften van de verpleegkundigen, waardoor zij bevlogen aan het werk gaan”, aldus het MCL.

Krappe arbeidsmarkt

Het MCL wil met deze nieuwe manier van werven als opleidingsziekenhuis bevlogen verpleegkundigen een kans bieden. De arbeidsmarkt voor verpleegkundigen is krap. De meeste ziekenhuizen moeten alles uit de kast halen om voldoende personeel te werven. De begeleiding van de trainees doet het MCL naast de reguliere verantwoordelijkheid van het bieden van stageplaatsen aan mbo- en hbo-studenten.