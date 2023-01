MCL: Juist bij ingewikkelde zorg kiezen voor PGO  

Het MCL gaat in twee behandelprocessen -borstzorg en axiale spondyloartritis (voorheen Bechterew)- gebruik maken van de mogelijkheden van Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO).

Het MCL heeft voor deze twee zorgpaden gekozen, omdat patiënten hierbij vaak in het ziekenhuis komen vanwege ingewikkelde problematiek. Daarbij zijn vaak verschillende zorgverleners betrokken en staan patiëntgegevens op verschillende van elkaar gescheiden plekken. Door de pilot met deze zorgpaden kun je veel gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners in één omgeving verzamelen.

Vermindering werklast

Tijdens dit project wordt uitgezocht hoe een PGO een plek kan krijgen in de twee zorgpaden. Het MCL hoopt dat de regie over eigen gezondheidsgegevens en betrokkenheid bij de patiënt toeneemt. Daarnaast moet het zorgen voor vermindering van de werklast bij zorgprofessionals en verbetering van het behandelplan door bredere, meer volledige en tijdige beschikbaarheid van data over de gezondheid van de patiënt. Elke patiënt is vrij om zelf een bepaald PGO te kiezen.

Breder uitrollen

De afgelopen maanden zijn de zorgpaden in kaart gebracht en is er samen met patiënten en betrokken zorgverleners gekeken op welke momenten in het zorgtraject welke PGO-functionaliteiten van waarde zouden zijn voor patiënt en zorgverlener. Het MCL heeft twee PGO-leveranciers geselecteerd -Zodos en Quli- om ervaring op te doen. Hoe ziet zo’n PGO eruit? Hoe moet je data aanleveren? Hoe krijgt de patiënt dit gepresenteerd? De insteek is uiteindelijk om het breder uit te rollen onder alle PGO-leveranciers.

Het project wordt gefinancierd door SNN, Stichting De Friesland, Provincie Fryslân, gemeentelijke cofinanciering van gemeente Leeuwarden, MCL en wordt ondersteund vanuit MedMij en PGO Netwerk Noord.