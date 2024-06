MCL start met thuismonitoring van COPD-patiënten

Via de ‘Thuismeten’-app van Luscii kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens doorgeven, waaronder symptomen zoals benauwdheid, hoesten, algemene lichamelijke gesteldheid en temperatuur. Medisch servicecentrum Altide monitort in samenwerking met het MCL deze gegevens op afstand, waarbij de waarden gecontroleerd worden.

App

Als uit de metingen blijkt dat de COPD-klachten verergeren, krijgen patiënten via de app adviezen om iets aan de klachten te doen en zo te proberen een longaanval of ziekenhuisopname te voorkomen. Als de metingen vervolgens geen vooruitgang laten zien, neemt de zorgverlener van Altide contact op om de klachten of medicatie te bespreken en adviezen te geven. Zo nodig neemt Altide contact op met een longarts voor overleg en het verdere behandelplan.

Thuismonitoring

Longarts Jolanda Kuijvenhoven is blij dat thuismonitoring voor COPD-patiënten van start gaat: “Als longarts ben ik verheugd over de implementatie van thuismonitoring voor COPD-patiënten. Deze aanpak stelt ons in staat om onze patiënten beter te ondersteunen en te monitoren, zelfs vanuit hun eigen huis. Het belang van thuismonitoring kan niet genoeg worden benadrukt, omdat het ons de mogelijkheid biedt om proactief in te grijpen bij veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt. Dit draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van leven en het welzijn van onze COPD-patiënten.”

Bredere toepassing

Het MCL past thuismonitoring al breder toe. Zo wordt dit al ingezet bij chronische darmontsteking, hypertensie en bij zwangerschapsdiabetes. In de toekomst wil het MCL ook kijken naar de toepasbaarheid van zelfmonitoring bij meer complexe zorg.