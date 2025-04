Snellere diagnose en betere zorg voor patiënten met wervelmetastasen

De aanpak bespaart jaarlijks bijna twee miljoen euro. Bij bredere toepassing kan dit tientallen miljoenen euro’s schelen.

Samenwerking

Met het Oncomid Botmetastasen Initiatief (OBI), een netwerk van ziekenhuizen in Midden-Nederland zijn verschillende disciplines binnen het ziekenhuis en in de regio samengebracht. “Onze multidisciplinaire polikliniek en het OBI maken het mogelijk om patiënten sneller te beoordelen en gerichter te behandelen, wat zorgt voor minder complicaties, snellere herstelperiodes en besparingen op zorgkosten”, zegt Jorrit-Jan Verlaan, hoogleraar Mobiliteit bij wervelmetastasen aan het UMC Utrecht.

Het OBI-netwerk ontwikkelde nieuwe hulpmiddelen voor zorgprofessionals om wervelmetastasen te herkennen, waaronder een herkenningsmodel met drie kernsignalen en bijhorende adviezen.

Artificial intelligence

Het UMC Utrecht investeert ook in artificial intelligence (AI) om risicovolle afwijkingen in scans eerder te herkennen en te waarschuwen in het patiëntendossier. Dit systeem moet helpen bij de vroege opsporing van wervelmetastasen, waardoor er sneller ingegrepen kan worden.

“Deze aanpak leidt niet alleen tot betere zorg voor onze patiënten, maar helpt ook om de kosten van de zorg te verlagen”, zegt Verlaan. “Door eerder in te grijpen, kunnen we dure spoedoperaties en langdurige revalidatie voorkomen. We willen de kennis die we hier opbouwen delen met andere regio’s, zodat we samen de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren en de kosten kunnen verlagen.”

Impact

Wervelmetastasen, uitzaaiingen van kanker naar de wervelkolom, kunnen leiden tot ernstige gevolgen, zoals verlamming en incontinentie. Jaarlijks worden in Nederland 25 duizend nieuwe gevallen van wervelmetastasen gediagnosticeerd, waarvan veel patiënten pas op een later moment van de ziekte bij de arts komen. Vaak in acute situaties. De impact hiervan is groot, zowel voor de patiënten als voor het zorgsysteem.