AI helpt het Catharina ziekenhuis IC-bedden beter te benutten

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gebruikt voortaan kunstmatige intelligentie (AI) op de Intensive Care om artsen te ondersteunen bij belangrijke beslissingen. Het AI-systeem Pacmed Critical helpt intensivisten beter in te schatten wanneer een patiënt veilig de IC kan verlaten.

IC-bedden worden zo efficiënter gebruikt, zonder dat de zorg eronder lijdt. Het Catharina Ziekenhuis is het derde ziekenhuis in Santeon dat Pacmed Critical gebruikt.

Veilig

Het systeem geeft artsen extra informatie op basis van data van patiënten die eerder op de IC zijn behandeld. Het maakt voor iedere patiënt voorspellingen en geeft hierbij uitleg. Wij combineren die voorspelling met onze medische kennis. De arts neemt altijd zelf de beslissing, maar het helpt ons om nóg beter in te schatten wat de beste zorg is voor onze patiënten”, zegt intensivist Ashley De Bie Dekker.

Volgens De Bie Dekker gebeurt de invoering van AI zorgvuldig. “We hebben veel geleerd over hoe we kunstmatige intelligentie goed en veilig kunnen gebruiken in het ziekenhuis. We volgen de effecten nauwkeurig, zodat we zeker weten dat het bijdraagt aan betere zorg.”

Het AI-project is een samenwerking tussen Santeon, zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ en Pacmed. Het doel is de IC-zorg toegankelijk en betaalbaar houden, nu en in de toekomst.