Medewerkers Amphia Ziekenhuis vieren groot feest

Interessant voor u

Nieuws

Geheelmeesters in podcast Voorzorg: stop met iedereen tevreden houden

Al decennialang praten bestuurders, adviseurs en niet te vergeten zorgverleners zelf over broodnodige veranderingen in de zorg. We moeten weg uit die eeuwigdurende analyse en eindelijk eens gaan aanpakken. Dat is de boodschap van het boek ‘Geheelmeesters’. De drie auteurs praten erover met Skipr-hoofdredacteur Simon Broersma in de podcast Voorzorg.