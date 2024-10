Medewerkers Bravis ruimen peuken rond ziekenhuis op

Initiatiefnemer en kinderarts Marije Koopman: “Als er rondom het Bravis peuken liggen, dan lijkt het alsof roken geoorloofd wordt. Een schoon terrein verhoogt de drempel om zelf te gaan roken. Ons terrein is en blijft rookvrij. Door het weer peukvrij te maken, hopen we het rookvrije terrein opnieuw onder de aandacht te brengen.”

Aanspreken

In oktober besteedt het Bravis ziekenhuis op verschillende manieren aandacht aan stoppen met roken. Zo krijgen zorgverleners handvatten voor het voeren van het goede gesprek over stoppen met roken, krijgen patiënten en medewerkers die willen stoppen informatie over de verschillende hulpmiddelen die er zijn en is er aandacht voor het aanspreken van rokende mensen op een rookvrij terrein.

Impact

Koopman: “Een advies van zorgverleners om te stoppen met roken wordt door patiënten serieus genomen. Een stoppoging is veel succesvoller als patiënten hier hulp bij krijgen. Dit advies en deze verwijzing naar professionele hulp (very brief advice) kan binnen 30 seconden. Hiermee kun je als zorgverlener echt impact hebben. Als er steeds minder mensen roken, draagt dit bij aan het laten opgroeien van een rookvrije generatie.”