Medewerkers Friese instelling niet vervolgd voor aanpak jongeren 

Medewerkers van de inmiddels gesloten jeugdzorginstelling Woodbrookers in het Friese dorp Kortehemmen worden niet vervolgd voor de manier waarop jongeren daar zijn aangepakt. Uit een onderzoek bleek dat jonge patiënten soms met pijnprikkels in bedwang werden gehouden en dat ze soms werden geïsoleerd. Maar volgens het Openbaar Ministerie is dat niet strafbaar.

De omgang met jongeren in de instelling kwam vorig jaar naar buiten. Bij Woodbrookers woonden jongeren met psychiatrische problemen en gedragsproblemen. Drie van hen stapten naar de politie. Het Openbaar Ministerie zegt dat er inderdaad ‘verschillende incidenten’ zijn geweest, maar dat de medewerkers zich “aan de toen geldende protocollen hebben gehouden”. Zij moesten ingrijpen omdat zijzelf en anderen op sommige momenten in gevaar waren. Dat jongeren hierbij pijn voelden was niet het doel, aldus de officier van justitie.

Inspectierapporten

Het OM verwijst ook naar rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die constateerde dat de zorg bij Woodbrookers beter moest. Dat betekent volgens het OM echter niet “dat er sprake was van strafrechtelijk verwijtbaar handelen”.

Vorig jaar had het OM onderzoek gedaan naar mogelijk seksueel misbruik bij Woodbrookers door een vrouw die er werkte en door een jonge cliënt. Dat leverde geen wettig en overtuigend bewijs op, en daarom kwam er ook toen geen vervolging.

Eind mei was er een inbraak op het terrein van Woodbrookers. De inbrekers kwamen in een ruimte waar de dossiers van jongeren werden opgeslagen. Volgens Jeugdhulp Friesland zijn er waarschijnlijk geen dossiers gestolen of ingezien. (ANP)