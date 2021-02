Medewerkers GGD gaven twee kankerpatiënten onterecht een prik

Medewerkers van de GGD Brabant-Zuidoost hebben vorige week in Eindhoven twee kankerpatiënten ingeënt tegen corona zonder dat ze recht op een vaccinatie hadden. Het gaat om een 78-jarige man die in maart een chemokuur krijgt en een jongere man die binnenkort wordt geopereerd. Beiden smeekten om een vaccin en werden uiteindelijk aan een prik geholpen, meldt het AD.

Directeur Ellis Jeurissen van de GGD Brabant-Zuidoost heeft haar medewerkers opnieuw geïnstrueerd dit niet te doen. “Mijn medewerkers hebben wel honderd mensen aan de poort weggestuurd, omdat ze geen afspraak hadden. Deze twee zijn geholpen, vanuit goede bedoelingen. We hebben het ze vergeven. Ik heb zelf in een ander soort schrijnende situatie ook wel eens een uitzondering gemaakt. En toch: dit kan niet en mag niet. Als ik toesta dat medewerkers op de vaccinatiestraat zelf gaan uitmaken wie een prik krijgt, dan komen ze in een spagaat terecht.”

Uitvoeringsinstantie

Ook de voorzitter van de GGD, Mariënne van Dongen, benadrukt dat de GGD alleen een uitvoeringsinstantie is en dus niet zelf beslist wie wel of niet wordt gevaccineerd. Het ministerie van VWS bepaalt wie wordt geprikt, maar dat ging volgens de krant niet in op de vraag of kankerpatiënten voorrang moeten krijgen. (ANP)