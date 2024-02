Medicijninkoop versoepeld door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars passen per direct hun inkoopbeleid voor medicijnen aan, in een poging de tekorten aan geneesmiddelen terug te dringen. De versoepeling van het zogeheten preferentiebeleid is tot stand gekomen in samenspraak met medicijnleveranciers. Na een verzoek van toenmalig minister Ernst Kuipers (VWS), meldt koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Drie maatregelen

Om het voor bedrijven aantrekkelijker maken om de Nederlandse markt te bedienen, worden er drie maatregelen getroffen. Er komt ruimte voor tussentijdse prijsaanpassingen. Verzekeraars gaan fabrikanten meer kansen geven om contracten af te sluiten en het boetebeleid bij leveringsproblemen wordt minder streng. Met de medicijntekorten van 2023, hadden zo’n 5 miljoen Nederlanders direct last van de schaarste.

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken voor de tekorten. Zo wordt er in Nederland scherp ingekocht, leveranciers slijten schaarse middelen soms liever aan landen die er meer voor betalen. Daarnaast zijn productie- en distributieketens lang en kwetsbaar.

Het inkoopbeleid van zorgverzekeraars krijgt vaak de schuld van schaarste. Een van de manieren van zorgverzekeraars om de zorgkosten te beheersen, is het aanwijzen van één leverancier per medicijn. Dit is vrijwel altijd de goedkoopste. Cumulatief heeft dat de afgelopen jaren naar schatting een besparing van 800 miljoen euro tot 1 miljard euro opgeleverd, zegt ZN.

Risico’s

Indien meerdere grote verzekeraars dezelfde producent kiezen voor één medicijn en er dan iets misgaat, levert dat sneller tekorten op dan wanneer er gespreid wordt ingekocht. En als niet geselecteerde leveranciers geen uitzicht hebben op omzet in Nederland, kan dat een reden zijn om hun middel van de markt te halen. (FD)