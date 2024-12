Mediq wil Het Gezondheidshuis Mathot overnemen

Mathot levert hulpmiddelen op het gebied van continentiezorg, stomazorg, wond- en compressiezorg en therapeutische elastische kousen. Mathot is actief in heel Nederland.

Mathot werd in 1897 ongericht door JT Mathot. In 1967 werd het bedrijf overgenomen door Het Gezondheidshuis. In 1997 kreeg de onderneming het predicaat Hofleverancier.

Overnames

Mediq probeert al lange te groeien door het doen van overnames. Zo doet het bedrijf ook een poging om Eurocept Homecare en Da Vinci Kliniek over te nemen. De ACM ging hier in eerste instantie voorliggen, maar werd toen teruggefloten door de rechter. De overname is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde instanties en wordt naar verwachting de komende maanden afgerond.